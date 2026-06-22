Актриса проекта Пятого канала «Илья Муровец» получила награду на фестивале «Пилот»
Юлианна Михневич стала лучшей в номинации «Лучшая актриса пилота сериала».
Фото, видео: 5-tv.ru
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Актриса сериала Пятого канала стала победителем восьмого фестиваля сериалов «Пилот». Юлианна Михневич получила награду в номинации «Лучшая актриса пилота сериала» за роль Агафьи Степановны в новом проекте канала «Илья Муровец».
Это современная ироничная детективная драма с элементами народного юмора. Авторы переосмыслили древнерусскую легенду о богатыре в реалиях сегодняшней провинции. Картина расскажет о капитане полиции Илье Кукулине, который вернулся в родной маленький город и неожиданно раскрыл в себе талант настоящего сыщика. Премьера запланирована на осень этого года.
Добавим, фестиваль «Пилот» — это мероприятие, на котором ведущие игроки обсуждают, какой будет индустрия в ближайшие годы. В этом году особое внимание уделили поиску новых смыслов и форматов — и сериал Пятого канала стал ярким примером того, как ответ на этот запрос может быть найден в глубине культурного наследия.
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