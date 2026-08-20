«Подорожала война»: Зеленский пожаловался на нехватку средств для ВСУ

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 43 0

Глава киевского режима призвал пересмотреть текущие договоренности с зарубежными партнерами.

Хватает ли ресурсов у ВСУ

Фото: Reuters/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Зеленский пожаловался на дефицит средств для обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке средств для ВСУ, отметив, что «война подорожала». Об этом он сказал, представляя нового министра обороны Украины Евгения Хмару. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Зеленского.

«Вы все знаете детали по одному из самых больших вызовов, который у нас уже есть. Это средства. Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего, в секторе обороны. И нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был: война подорожала, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», — сказал глава киевского режима.

Новому министру обороны Украины Зеленский поручил провести проверку всех договоренностей с западными партнерами по поставкам вооружений. Кроме того, он заявил о необходимости «более человечного подхода» к организационным вопросам в армии, включая мобилизацию и ротацию личного состава.

Отдельно глава киевского режима назвал усиление противовоздушной обороны ключевой задачей перед зимой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что депутат Верховной Рады Александр Колтунович заявил о неспособности парламента изменить ситуацию в стране. По его словам, в нынешних условиях власти могут лишь помочь украинцам «комфортнее гореть в аду». Поэтому любые разговоры о повышении уровня жизни сейчас бессмысленны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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