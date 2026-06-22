Стала известна причина вынужденной посадки самолета в аэропорту Махачкалы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 14 0

Следственный комитет проверяет обстоятельства случившегося.

Причина посадки самолета в Махачкале

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В аэропорту Махачкалы вынуждено посадили самолет из-за ложной разгерметизации

Пассажирский самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в аэропорту Махачкалы из-за ложного срабатывания датчика разгерметизации. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России на своем канале в мессенджере МАКС.

«Предварительно установлено, что 22 июня воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Махачкала. Предварительная причина вынужденной посадки — ошибочное срабатывание датчика разгерметизации», — проинформировали в ведомстве.

Там также уточнили, что пострадавших нет.

Самолет выполнял рейс из Гюмри в Москву. Однако менее чем через час после взлета экипаж подал сигнал тревоги, после чего начал экстренное снижение. Воздушное судно было перенаправлено в Махачкалу, где и совершило посадку.

В СК отметили, что по факту случившего проводится комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить причины и условия инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что самолет, выполнявший рейс Сочи — Архангельск, вернулся в аэропорт по техническим причинам. Пассажиры этого воздушного судна смогли вылететь на резервном самолете.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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