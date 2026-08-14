BZ: дефицит электричества грозит парализовать жизнь в городах на Украине зимой

Энергетический коллапс может сделать жизнь в украинских городах невыносимой в зимние месяцы. Такой прогноз опубликовало немецкое издание Berliner Zeitung (BZ). Автор статьи напомнил, что прошлой зимой жителям Киева довелось испытать все тяготы кризиса — они буквально замерзали в собственных домах.

Украинцам пришлось ночевать в квартирах с температурой до минус десяти градусов — на телевизорах в их гостиных образовывался лед. В этом году ситуация, по оценке издания, может ухудшиться до такой степени, что многие крупные города станут «непригодными для проживания».

В материале также отмечается, что по мере приближения холодов лидер киевского режима Владимир Зеленский «выглядит все более подавленным». С другой стороны, это может быть вызвано и с другими причинами. Например, с вероятным отказом Соединенных Штатов предоставлять ему могут новые финансовые транши и зенитные ракетные системы Patriot.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий уже предупреждал, что предстоящая зима может оказаться сложнее предыдущей. Военнослужащий 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ Маркиян Лопачак в интервью YouTube-каналу «Большой Львов» призвал жителей больших городов перебираться на зиму в сельскую местность из-за вероятных перебоев с электричеством и теплом.

Экс-глава Минэнерго Украины Иван Плачков в интервью изданию «Телеграф» в конце марта советовал соотечественникам заранее позаботиться о жилье в селе с печным отоплением на дровах или угле. Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире YouTube-канала украинской журналистки Ланы Шевчук высказывал мнение, что в случае новых ударов по энергообъектам люди могут оставаться без тепла и света днями и неделями.

В прошлом отопительном сезоне в большинстве регионов Украины фиксировались проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений инфраструктуры, действовали графики аварийных отключений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский обратился к Вашингтону с просьбой выделить Киеву 5% от общего объема американских ракет для Patriot. По его мнению, такого количества достаточно, чтобы пройти зимний период, а при получении 10% украинская сторона сможет нейтрализовать все российские баллистические ракеты.

По словам украинского лидера, у него уже есть 1% этого вооружения. Однако в текущем году объем поставляемых перехватчиков для данных комплексов сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым. Зеленский заявил, что активно добивается увеличения поставок от союзников — за несколько месяцев он совершил порядка миллиона звонков и предпринял другие шаги, о которых не может говорить публично.

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