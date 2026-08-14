«Сбежать с побитого корабля»: почему Ливитт покидает администрацию Трампа

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Политолог считает, что пресс-секретарь могла столкнуться с серьезными трудностями при освещении политики Трампа.

Почему Ливитт покидает администрацию Трампа

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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Дудаков: уход Ливитт может быть связан с проблемами в администрации Трампа

Уход пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт может быть связан с проблемами внутри администрации президента США Дональда Трампа. Об этом политолог-американист Малек Дудаков написал в своем Telegram-канале, пишет EADaily.

По словам Дудакова, Ливитт в последние месяцы столкнулась с трудностями при объяснении действий администрации, в том числе ситуации вокруг Ирана и других направлений политики. Он также отметил, что после выборов сотрудникам команды Трампа может быть сложнее работать из-за возможных действий со стороны оппонентов.

«Демократы в случае победы обещают сходу запустить множество расследований в отношении президента США и его окружения. Министров и чиновников будут таскать на бесконечные слушания в Конгрессе, где им придется давать показания под присягой», — написал политолог.

Дудаков считает, что особое внимание Демократическая партия может уделить возможным случаям инсайдерской торговли. По его мнению, под проверками могут оказаться представители Белого дома, которые могли иметь доступ к непубличной информации.

Американист также сообщил, что вместе с Ливитт якобы может покинуть должность глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Кроме того, после выборов, по его мнению, возможны изменения в составе правительства, в частности отставка главы Пентагона Пита Хегсета.

«Так что для Ливитт вполне разумно вовремя уйти в отставку, чтобы сбежать с изрядно побитого корабля президентства Трампа», — отметил Дудаков.

Он также обратил внимание на результаты опроса Economist, согласно которым рейтинг Трампа снизился до 33%. По данным исследования, менее четверти американцев считают, что страна движется в правильном направлении, а 75% респондентов оценивают состояние экономики США как неблагоприятное.

Дудаков добавил, что в опросах усиливается преимущество демократов над республиканцами. В исследовании Economist этот разрыв составил восемь процентных пунктов — 40% против 32%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной ухода стало желание Ливитт больше времени проводить с семьей и детьми.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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