Автомобиль учредителя ресторана Levantine обстреляли на западе Москвы

Машину учредителя ресторана Levantine Сулейманова обстреляли на западе Москвы

Неизвестные обстреляли внедорожник учредителя ресторана Levantine (расположен в «Лотте Плаза». — Прим. ред.) Шаига Сулейманова. По данным источника 5-tv.ru, покушение произошло вечером 12 августа на западе Москвы. По словам самого предпринимателя, он приметил у своего заведения на Новом Арбате троих мужчин в черном. В одном из них бизнесмен опознал некоего Мамеда — несколькими неделями ранее у них была встреча.

Сулейманов сел за руль своей машины марки Range Rover и выдвинулся в сторону Трубниковского переулка, но незнакомцы последовали за ним. Вскоре раздались хлопки, испуганный водитель резко нажал на газ. Позднее на машине были зафиксированы повреждения: простреленная покрышка, пробоины рядом с бензобаком и на стекле.

Нападению предшествовала серия звонков с угрозами. Сначала некто Алзамин потребовал складываться «в общак», но получил отказ. Инициативу перехватил человек, назвавшийся Поладом и приписавший себе статус криминального авторитета. Для переговоров 24 июля организовали встречу с Мамедом в ресторане на Новом Арбате, Сулейманов заявил, что не должен никому денег и не намерен платить. После этого звонки прекратились, а 12 числа вместо них прогремели выстрелы.

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Ресторан Levantine не впервые оказался в поле зрения властей города Москвы. В 2021 году, в разгар связанных с коронавирусом ограничений, сотрудников заведения уличили в работе после 23:00, и это было не первое нарушение.

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