FIA отменила все ограничения для гонщиков из России и Белоруссии

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) принял решение об отмене действовавших с 2023 года ограничений для российских и белорусских участников международных соревнований. Как сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA), пилоты, национальные сборные, отдельные участники и официальные лица из этих стран отныне допускаются к соревнованиям без каких-либо условий.

В заявлении федерации говорится, что снято требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет, которое ранее было необходимым для получения разрешения на старт. Кроме того, на гоночных трассах вновь разрешена демонстрация государственной символики — флагов и цветов России и Белоруссии, а также исполнение национальных гимнов.

«Российские и белорусские пилоты, национальные сборные, индивидуальные участники состязаний и официальные лица допускаются к участию в международных/зональных соревнованиях без каких-либо ограничений. Требование о подписании соглашения о нейтралитете больше не действует», — сказано в заявлении.

С февраля 2023 года атлеты могли принимать участие в международных турнирах либо под нейтральным флагом, либо под флагом другой страны при условии получения специальной лицензии. Также гонщики были вынуждены подписывать декларацию о приверженности политическому нейтралитету и принципам мира. Теперь эта процедура полностью упразднена.

Вместе с тем FIA сохранила запрет на проведение любых этапов международных серий на территории России и Белоруссии — он будет действовать до особого уведомления. Данное ограничение ввели в марте 2022 года на фоне событий на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Всемирная федерация танцевального спорта (WDSF) отменила специальную политику участия российских спортсменов. Решение связано с постановлением исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 7 июля 2026 года о временном восстановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР).

Отменены статусы нейтральных спортсменов и связанные с ними проверки и ограничения. Теперь россияне будут выступать на общих основаниях. При этом утверждены специальные антидопинговые стандарты для российских участников, включающие усиленный контроль и независимый надзор на турнирах в РФ.

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