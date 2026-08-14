Дональд Трамп вводит пошлины на импорт беспилотников и комплектующих к ним

Белый дом: Трамп вводит пошлины на импорт беспилотников и комплектующих к ним

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, вводящую импортные пошлины на беспилотные летательные аппараты и их составные части. Как следует из заявления администрации, принятые меры призваны нивелировать риски для национальной безопасности, возникающие из-за зависимости от зарубежных поставок, и одновременно укрепить отечественную индустрию производства БПЛА и смежных цепочек поставок.

Самая высокая ставка — 100% — затронет дроны, представляющие наибольший интерес с точки зрения обороноспособности. Речь идет об аппаратах весом свыше 25 килограммов с функцией тепловизионной съемки, а также о зарядных станциях и критически важных компонентах. Для более легких моделей без перечисленных характеристик и для остальных комплектующих предусмотрена пошлина в 25%.

Ряд стран получит льготные условия. Ставка в 15% установлена для продукции из Евросоюза, Японии, Лихтенштейна, Южной Кореи, Швейцарии и Тайваня. Для Великобритании она составит 10%. Преференции действуют при условии, что оборудование, софт и технологии практически полностью произведены на территории этих государств или в США.

Новые тарифы на сами дроны начнут действовать через 21 день после подписания документа. Для компонентов, не отнесенных к особо чувствительным, дата вступления в силу отсрочена на 180 дней.

Ранее, писал 5-tv.ru, лидер киевского режима Владимир Зеленский обратился к Вашингтону с просьбой выделить 5% имеющихся у США ракет для зенитного комплекса Patriot. В интервью американскому телеканалу он пояснил, что такого объема достаточно для прохождения зимнего периода, а 10% будет достаточно для поражения всех российских баллистических целей.

Президент Украины также сообщил, что в текущем году объем получаемых перехватчиков для этих комплексов снизился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим. Он рассказал о многочисленных попытках убедить партнеров нарастить поставки, совершив порядка миллиона звонков. Отдельные шаги в этом направлении он не может раскрывать публично.

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