Иран и Оман хотят оставить лишь один маршрут через Ормузский пролив

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 60 0

Вход судов будет контролировать Тегеран, а выход — обе стороны.

Иран и Оман согласовали новый маршрут через Ормузский пролив

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив

Fаrs: Иран и Оман оставят лишь «срединный проход» через Ормузский пролив

Иран и Оман обсуждают изменение порядка судоходства через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран уже подготовлено и может быть опубликовано после завершения согласований. Об этом агентству Fars сообщил осведомленный источник в Министерстве иностранных дел Ирана.

По его словам, соглашение предусматривает переходный период, в течение которого суда будут входить в пролив через северный судоходный коридор у побережья Ирана, а выходить — через южный коридор у побережья Омана.

После завершения переходного этапа движение по этим маршрутам планируется прекратить. Предполагается, что весь транзит будет осуществляться через центральный коридор. При этом вход в него будет контролировать Иран, а выход — обе страны.

Источник также опроверг сообщения о том, что стороны якобы спорят из-за размера платы за проход судов. По его словам, речь идет не о фиксированном проценте от стоимости груза, а об оплате комплекса услуг, стоимость которых будет зависеть от различных факторов.

В частности, суда смогут оплачивать экологические сборы, страхование, бункеровку и другие сервисы, предоставляемые при прохождении пролива.

Как отметил собеседник агентства, основные положения соглашения уже утверждены, а совместное заявление Ирана и Омана находится на завершающей стадии подготовки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ормузский пролив
24 июл
Нефтегазовые доходы России за июль вырастут почти на 60% из-за блокады Ормузского пролива
24 июл
США ударили по военным командным центрам в Иране
24 июл
США тринадцатую ночь подряд бомбят Иран
23 июл
США атаковали военные объекты Ирана
23 июл
Нефтяной танкер подорвался и загорелся в Ормузском проливе
23 июл
США вновь начали наносить удары по Ирану
21 июл
Армия США наносит новые удары по Ирану
20 июл
США нанесли по Ирану девятую серию ударов
18 июл
Два нефтетанкера загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе
15 июл
Трамп отказался от пошлины на проход через Ормузский пролив: что известно
+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:12
Всего 9 вещей — и 27 образов: как собрать чемодан в отпуск по методу «судоку»
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео