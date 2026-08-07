Иран и Оман хотят оставить лишь один маршрут через Ормузский пролив
Вход судов будет контролировать Тегеран, а выход — обе стороны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Fаrs: Иран и Оман оставят лишь «срединный проход» через Ормузский пролив
Иран и Оман обсуждают изменение порядка судоходства через Ормузский пролив. Совместное заявление двух стран уже подготовлено и может быть опубликовано после завершения согласований. Об этом агентству Fars сообщил осведомленный источник в Министерстве иностранных дел Ирана.
По его словам, соглашение предусматривает переходный период, в течение которого суда будут входить в пролив через северный судоходный коридор у побережья Ирана, а выходить — через южный коридор у побережья Омана.
После завершения переходного этапа движение по этим маршрутам планируется прекратить. Предполагается, что весь транзит будет осуществляться через центральный коридор. При этом вход в него будет контролировать Иран, а выход — обе страны.
Источник также опроверг сообщения о том, что стороны якобы спорят из-за размера платы за проход судов. По его словам, речь идет не о фиксированном проценте от стоимости груза, а об оплате комплекса услуг, стоимость которых будет зависеть от различных факторов.
В частности, суда смогут оплачивать экологические сборы, страхование, бункеровку и другие сервисы, предоставляемые при прохождении пролива.
Как отметил собеседник агентства, основные положения соглашения уже утверждены, а совместное заявление Ирана и Омана находится на завершающей стадии подготовки.
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