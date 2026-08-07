ВСУ нанесли удар по автомобилю белгородского чиновника

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 134 0

Руслан Дегтярев направлялся на встречу с жителями приграничного села, но попал под огонь.

В Белгородской области БПЛА атаковал машину главы округа

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинский дрон атаковал машину врио главы Шебекинского округа

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль временно исполняющего обязанности главы администрации Шебекинского округа Белгородской области Руслана Дегтярева. Инцидент произошел по пути в одно из приграничных сел, где планировалась встреча с местными жителями. Об этом сам Дегтярев сообщил в мессенджере МАКС.

«К сожалению, доехать до места назначения сегодня не удалось. По пути наш автомобиль подвергся атаке вражеского FPV-дрона. Главное — никто из людей не пострадал, но транспортное средство получило повреждения», — указал он.

Встречу пришлось перенести, о новой дате жителей проинформируют дополнительно. Дегтярев пообещал продолжить работу по решению их вопросов, несмотря на объективные риски.

Как сообщал региональный оперативный штаб, 13 мирных жителей Белгородской области получили ранения 6 августа в результате атак украинских беспилотников.

Ранее 5-tv.ru писал, что за день силы противовоздушной обороны уничтожили 281 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. Дроны сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской и Тверской областями, столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.

Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на больницу в Донецке. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в результате погибла женщина, еще два человека пострадали. Следователи устанавливают все обстоятельства и личности причастных к преступлению.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
6 авг
Силы ПВО уничтожили 281 украинский беспилотник за день над Россией
6 авг
За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
5 авг
Один погиб, шестеро ранены: ВСУ атаковали Курскую область
5 авг
Силы ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников за день
4 авг
Число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку выросло до четырех
4 авг
Есть жертвы: что известно об атаке дронов ВСУ на Подмосковье
3 авг
Российские силы ПВО за день уничтожили 58 украинских дронов
3 авг
Число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до семи человек
2 авг
Силы ПВО России уничтожили 245 украинских беспилотников за день
2 авг
Многоквартирный дом в Энгельсе поврежден в результате атаки дронов ВСУ
+29° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
81.41
0.48 94.06
0.87
Ароматный гороскоп: чем ты пахнешь по знаку зодиака

Последние новости

18:15
«Обозлилась на людей»: почему Долина больше не любит своих поклонников
17:55
Секреты богатого урожая: почему сажать капусту нужно именно сейчас
17:43
«Детская травма»: гулявшую голой по Москве Брагину отправили под домашний арест
17:42
Из‑за нападений закрыли 40 школ: макака терроризирует индонезийский город
17:31
Последнее прощание: как домашние животные узнают о своей скорой смерти
17:18
Смертельная пара: чем опасна комбинация алкоголя и сигарет

Сейчас читают

«Дачной амнистии» дали еще пять лет: подводные камни регистрации
«Стресс — это наше все»: почему даже после восьми часов сна нет сил
«Нам не о чем было говорить»: Овсиенко раскрыла причину краха 17-летнего брака
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео