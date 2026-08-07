ВСУ нанесли удар по автомобилю белгородского чиновника
Руслан Дегтярев направлялся на встречу с жителями приграничного села, но попал под огонь.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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Украинский дрон атаковал машину врио главы Шебекинского округа
Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал автомобиль временно исполняющего обязанности главы администрации Шебекинского округа Белгородской области Руслана Дегтярева. Инцидент произошел по пути в одно из приграничных сел, где планировалась встреча с местными жителями. Об этом сам Дегтярев сообщил в мессенджере МАКС.
«К сожалению, доехать до места назначения сегодня не удалось. По пути наш автомобиль подвергся атаке вражеского FPV-дрона. Главное — никто из людей не пострадал, но транспортное средство получило повреждения», — указал он.
Встречу пришлось перенести, о новой дате жителей проинформируют дополнительно. Дегтярев пообещал продолжить работу по решению их вопросов, несмотря на объективные риски.
Как сообщал региональный оперативный штаб, 13 мирных жителей Белгородской области получили ранения 6 августа в результате атак украинских беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал, что за день силы противовоздушной обороны уничтожили 281 украинский беспилотник самолетного типа над территорией РФ. Об этом рассказали представители Минобороны РФ. Дроны сбили над Белгородской, Калужской, Брянской, Курской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тульской и Тверской областями, столичным регионом, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном и акваторией Черного моря.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки БПЛА на больницу в Донецке. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в результате погибла женщина, еще два человека пострадали. Следователи устанавливают все обстоятельства и личности причастных к преступлению.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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