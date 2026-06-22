По замкнутому кругу: психолог объяснила тягу к отношениям с нарциссами

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Оказалось, эгоисты выбирают себе партнеров по определенным эмоциональным паттернам.

Почему я всегда вступаю в отношения с нарциссом

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Психолог Ишмакова: привычка заслуживать любовь — притягивает к вам нарциссов

Повторяющиеся отношения с нарциссами чаще связаны не с случайностью, а с эмоциональными паттернами человека. Об этом aif.ru рассказала психолог Ника Ишмакова.

По словам специалиста, на первых этапах нарциссы нередко производят впечатление идеальных партнеров. Они окружают человека вниманием, быстро создают ощущение особой близости и стараются вызвать сильную эмоциональную привязанность. Однако со временем на смену восхищению приходят холодность, обесценивание и эмоциональные перепады.

Привычка заслуживать любовь — одна из основных причин, почему человек вновь и вновь попадает в эту психологическую ловушку. Если в детстве одобрение и заботу нужно было зарабатывать хорошим поведением или отличными оценками, то во взрослом возрасте человек бессознательно начинает искать именно такой сложный и травмирующий сценарий.

Еще одним важным фактором риска эксперт называет избыточную эмпатию, когда партнер склонен бесконечно оправдывать чужую жестокость тяжелым детством или стрессом на работе.

Не менее важную роль играют и размытые личные границы, когда человеку сложно отстаивать собственные интересы и говорить о своих потребностях.

Чтобы разорвать этот замкнутый круг и перестать притягивать токсичных людей, психолог рекомендует не торопиться с эмоциональной близостью при знакомстве, учиться жестко пресекать неуважение к себе и оценивать потенциального избранника исключительно по его поступкам, а не обещаниям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что женщины любят комплименты, так как они помогают им чувствовать внимание, любовь и эмоциональную близость со стороны партнера, а их отсутствие вызывает тревогу и снижает самооценку.

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