Психолог Миллер: для многих женщин комплимент — сигнал эмоциональной близости

Комплименты в отношениях — это не просто красивые слова. Для многих женщин они становятся подтверждением того, что партнер замечает, ценит и любит их. Когда похвалы исчезают, вместе с ними нередко начинает снижаться и уверенность в себе. Психолог Александра Миллер в беседе с 5-tv.ru объяснила, почему комплименты играют такую важную роль для женской самооценки и как не зависеть от чужого одобрения.

Почему женщины ждут комплиментов

По словам специалиста, для многих женщин комплимент — это не столько оценка внешности, сколько сигнал эмоциональной близости.

«Когда мужчина говорит: «Ты прекрасна», «Как тебе идет это платье», «Ты справилась блестяще», он буквально подтверждает: «Я тебя вижу. Ты важна. Ты моя», — объяснила психолог.

Если таких слов нет, у женщины может появиться тревога и ощущение, что партнер перестал обращать на нее внимание.

«Без этого часто возникает глухая тревога: «А замечает ли он меня вообще? Не стала ли я для него просто мебелью?» — отметила эксперт.

Как молчание влияет на самооценку

По словам Миллер, женщины во многом воспринимают себя через реакцию любимого человека. Если партнер перестает хвалить, появляется внутреннее сомнение.

«Женщина — существо зеркальное. Мы во многом узнаем себя через отклик партнера. Если мужчина молчит, у нас внутри зреет сомнение: «Наверное, я недостаточно хороша. Надо еще стараться, худеть, улыбаться, быть удобной», — расссказала эксперт.

В результате она пытается заслужить одобрение, постепенно теряя ощущение собственной ценности. Комплименты же работают иначе.

«Когда комплименты есть — самооценка не просто растет, она расцветает спокойной уверенностью: «Меня любят такой, какая я есть», — говорит психолог.

Почему некоторые мужчины не делают комплиментов

Однако отсутствие похвалы далеко не всегда означает отсутствие чувств. По словам специалиста, многие мужчины выросли в семьях, где не было принято открыто выражать эмоции.

«Им кажется: «Я же рядом, я забочусь о тебе — зачем слова?» — пояснила Миллер.

Поэтому психолог советует не обижаться сразу, а попробовать мягко объяснить партнеру свою потребность. Например, прямо сказать, что комплименты вам важны, или спросить о том, что партнеру нравится в вас сегодня.

«И обязательно хвалите его в ответ. Мужчины — те же дети, им нужно показать, как это работает», — отметила специалист.

Когда стоит насторожиться

При этом эксперт предупреждает: если мужчина систематически игнорирует просьбы и обесценивает чувства партнерши, проблема может быть глубже.

«Но если он системно игнорирует ваши потребности и на просьбы отвечает „не выдумывай“ — задумайтесь. Иногда молчание — это не особенность воспитания, а нежелание вкладываться эмоционально», — поделилась психолог.

По ее словам, без эмоционального участия отношения постепенно становятся пустыми.

Как перестать зависеть от чужой похвалы

Однако даже самые теплые слова любимого человека не должны быть единственным источником уверенности в себе. Для укрепления самооценки психолог рекомендует простое упражнение под названием «Утренний свидетель».

Каждое утро нужно смотреть себе в глаза в зеркале и находить хотя бы одну конкретную причину для гордости.

Это может быть что-то совсем небольшое:

«Я вчера не сорвалась на ребенка, хотя очень устала»;

«Я мягко отстояла свои границы в разговоре с начальницей»;

«Я приготовила тот самый ужин, который люблю сама».

«Проговаривайте это вслух. Вы не просите комплимента — вы фиксируете факт своей ценности. Со временем ваш внутренний критик замолчит, и отпадет острая необходимость ждать похвалы со стороны», — объясняет Миллер.

Упражнение, которое меняет взгляд на себя

Еще один необычный прием психолог использует в своей практике для работы с самооценкой. Нужно представить женщину, которая обладает качествами, которыми вы восхищаетесь: уверенностью, смелостью, независимостью.

После этого следует ответить на вопрос: «За что я могу ее уважать?»

Например:

она не боится просить повышения;

мужчины обращают на нее внимание;

уверенно выражает свое мнение и свою индивидуальность;

не оправдывается за свои желания.

Затем список необходимо переписать от первого лица. Вместо «она умеет» написать «я умею», вместо «она смелая» — «я смелая».

«Это не ложь, это — ваша внутренняя карта роста. Вы не сравниваете себя с другими, вы присваиваете себе их смелость через уважение», — поделилась психолог.

По словам Александры Миллер, если выполнять такое упражнение регулярно, хотя бы в течение месяца, самооценка постепенно перестанет зависеть от того, что скажут окружающие.

«Потому что вы сами стали для себя той самой женщиной, на которую хотите равняться: Яркой, смелой и харизматичной! Попробуйте — это мощнее любого комплимента», — подытожила психолог.

Тогда похвала от любимого мужчины будет восприниматься уже не как жизненная необходимость, а как приятный бонус к внутренней уверенности.

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