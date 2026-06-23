Бездыханное тело российского туриста нашли в Турции

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Мурад Устаров
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Тело погибшего обнаружили местные жители.

Турист из России найден мертвым в Анталье

Фото: www.globallookpress.com/Qin Yanyang

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В саду жилого дома в турецкой Анталье нашли тело туриста из России. Об этом сообщил портал Turizm News.

Мужчину, не подававшего признаков жизни, обнаружили местные жители. Они и вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Погибшим оказался россиянин Сергей Тремасов.

Портал также пишет, что для установления точной причины гибели тело мужчины доставили в морг Института судебной медицины Антальи. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Официальные выводы и возможные версии еще не опубликованы.

Ранее 5-tv.ru писал об обнаружении в Приморском крае тела 12-летней девочки с признаками насильственной смерти. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. В убийстве подозревают 12-летнего подростка, у которого с несовершеннолетней до случившегося произошел конфликт. Полиция задержала школьника.

До этого в Свердловской области задержали двух мальчиков, которых обвинили в убийстве знакомой 15-летней девушки. Они нанесли несколько ножевых ранений, которые оказались смертельными и скрылись с места трагедии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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