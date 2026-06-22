Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями в Горловке

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 10 0

В результате удара есть пострадавшие.

Сколько раненых в результате атаки ВУС на автобус в Горловке

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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В Горловке 12 мирных жителей получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на гражданский автобус. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем официальном аккаунте в мессенджере МАКС.

«В результате атаки БПЛА ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) на гражданский автобус в Горловке ранения различной степени тяжести получили 12 мирных жителей», — написал Приходько в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Херсонской области в результате серии атак со стороны ВСУ погибли два человека и еще девять получили тяжелые ранения.

По информации губернатора региона Владимира Сальдо, в селе Костогрызово украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль, убив мужчину 1968 года рождения. Кроме того, в Алешках местный житель скончался от ран, полученных при обстреле.

Сальдо также зафиксировал прилеты дронов по магазину в Каховке, автомобилям и жилым домам в нескольких районах области, которые привели к ранениям мирных жителей и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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