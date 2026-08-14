Сергей Лавров призвал уволить журналиста ФРГ за призыв убивать русских

Немецкого журналиста, который на встрече главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича спросил, как европейцам помочь убивать больше русских, нужно уволить из СМИ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Вести».

«Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате», — сказал он.

Ранее 8 августа журналист немецкого издания FAZ Михаэль Мартенс задал вопрос Зеленскому, поинтересовавшись, что европейцам сделать, чтобы помочь украинским боевикам убивать больше русских солдат. Этот вопрос вызвал скандал в мировом сообществе и резкую критику Германии.

Сам корреспондент не раскаялся и подтвердил, что «доволен» своим вопросом. Позже вскрылось, что Мартенс — внук немецкого нациста. Его дед Ханс-Херманн служил под началом военного преступника Альфреда Йодля и был назначен прокурором лично по решению Гитлера.

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