Российские военные взламывают оборону ВСУ в Красном Лимане

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Отряды ВС РФ готовятся к штурму.

Фото, видео: © РИА Новости/ Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В зоне спецоперации российские войска пробивают путь в славянско-краматорскую агломерацию. В Дружковке наши операторы выслеживают противника в городской застройке. Беспилотник облетел жилой квартал и обнаружил там пикап с боевиками. Точным ударом они были ликвидированы.

В Константиновке укрытия ВСУ накрыли плотным огнем наши артиллеристы. Вражеская пехота пряталась в частном секторе, но их обнаружили во время воздушной разведки.

Прямо сейчас наши военные взламывают оборону ВСУ в Красном Лимане. Это один из самых горячих участков фронта. Передовые отряды российской армии уже проникли в город и готовятся к штурму. За счет чего нашим бойцам удается перехитрить противника — в материале корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Эти съемки свидетельствуют: обстановка в Красном Лимане и возле него для ВСУ самая печальная. Несмотря на то, что украинцы пытаются отбиваться беспилотниками, наши продолжают наступление.

«Работали именно в лесах. Это наше предназначение было. На земле можно узнать, где заминировано, какой участок местности заминирован», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Кочевник».

Боец с позывным «Кочевник» из 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» рассказывает: вокруг Лимана сейчас очень жарко. Там, где растительность повреждена, по пехоте работают дроны. Но там, где лес остается, приходится много ходить ногами и вступать в прямые боестолкновения с противником. Разведка по земле по-прежнему актуальна.

«Где стоят опорники, пулеметные расчеты там. РПГ, далее где какая техника спрятана, польский миномет может быть спрятан», — добавил «Кочевник».

Сам Красный Лиман — в паутине из оптоволокна от беспилотников. Под ней идет постоянное движение. Другой боец говорит: тем, что город сейчас как в коконе, активно пользуются боевые группы.

«В этих отблесках сложнее проводить разведку. Это же самое оптоволокно очень хорошо блестит на солнце, дает отблеск в камеру дрона», — пояснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Прайс».

В город постоянно проникают и накапливаются там наши военные. Ну а чтобы это накопление проходило максимально безболезненно, на полигонах постоянно проводят тренировки. Руководят ими как раз те, кто был на краснолиманском направлении и хорошо знает, что там происходит.

Каждое движение контролируется инструктором. Штурм с обходом дома против часовой стрелки создает дополнительные сложности врагам — им сложнее прицелиться. Особо любознательных обучают даже приемам ножевого боя.

Существует такое популярное в некоторых кругах экспертов мнение, что рукопашный бой в современной войне — вещь неактуальная, но на самом деле инструкторы говорят, что вот там, на ЛБС, бывает всякое.

Скоро под Красный Лиман будет переброшено свежее пополнение.

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