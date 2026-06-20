«Ночной охотник» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Минобороны показало кадры выполнения боевого задания экипажа вертолета Ми-28НМ.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Опубликовано видео работы вертолета Ми-28НМ в зоне СВО
Минобороны России показало кадры работы экипажа вертолета Ми-28НМ, ударившего по замаскированному опорному пункту ВСУ. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Сообщается, что в ходе выполнения боевого задания вместе с «опорником» уничтожена и группа боевиков ВСУ.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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