Без срока давности: как повесть «А зори здесь тихие…» зазвучала голосами нового поколения

Классическая повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» зазвучала по-новому на Сцене «Мельников» столичного Театра на Бронной. Знакомый сюжет теперь переплетается с современными технологиями. Вместо привычных декораций — шестиугольный манеж, хромакей и кинохроника, которые погружают зрителя в атмосферу военного времени.

Как легендарная проза зазвучала голосами нового поколения — расскажет корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Поиски старой могилы, воспоминания фронтовика и слова автора из уст человека в штатском. Так в жанре документального расследования начинается спектакль «А зори здесь тихие…».

В то же время постановка Сцены «Мельников» максимально близка к тексту повести Бориса Васильева. Режиссер интерпретирует классику военной прозы, балансируя на грани.

Сцена купания перед немцами была во всех трех экранизациях повести: советском фильме Ростоцкого, 19-серийном китайском сериале и российской картине 2015 года. Как и в современной театральной постановке, действие происходит в Карелии. Май 1942-го. Старшина-красноармеец и пять зенитчиц противостоят шестнадцати фашистам.

Сцена, на которой разворачивается действие, — это шестиугольный манеж, где во главе каждого угла — уникальный характер героинь повести и судьба старшины Васкова, который вместе со своим взводом отправляется на поиски немецких диверсантов.

Юных зенитчиц играют их сверстницы. Каждой была уготована яркая неповторимая жизнь, но война все окрасила в одинаково черно-белое.

«Мне специально погружаться в то время было не нужно, потому что я выросла в Петербурге. Это блокадный Ленинград. У нас с детства принято было все про это знать», — сказала исполнительница роли Риты Осяниной Яна Ставоржинская.

Все происходящее на сцене фиксирует камера военного оператора. Его кинохронику одушевляют современные технологии. Вот Лиза Бричкина, так и не успев к «нашим», тонет в покрывале хромакея.

«Как будто мы находимся в документальном кино, если смотреть на экраны через камеры, но при этом это абсолютно театральное зрелище, и мы видим одновременно и кухню, как это все происходит», — пояснил режиссер спектакля «А зори здесь тихие…» Антон Оконешников.

Совмещение кинотехники и театрального искусства — еще один способ рассказать о событиях без срока давности.

«Создавали этот спектакль молодые ребята. И молодой режиссер, и молодые артисты, молодая постановочная команда. И, вы знаете, они его создавали неформально. Нам хотелось, чтобы этот спектакль выбивался из череды. У нас получилось создать его живым и современным», — рассказал художественный руководитель театра-сцены «Мельников» Константин Богомолов.

Отыскать в архиве и оживить истории героев получается прямо на сцене.

«Каждая история по-своему особенна, но, несмотря на все страхи, какие-то предубеждения, казалось бы, хоть и хрупкие молодые девушки, но так отчаянно сражаются за честь Отечества», — поделились зрители Наталья Бородина и Анастасия Пушкарева.

«Я читал повесть, мне очень нравится, как все сделано: красиво, оригинально. Идеи разные, новые. То есть не просто театр! Смотришь — вау!», — отметил зритель Виктор Зверев.

Портреты пяти женских лиц войны можно досконально рассмотреть на экране, даже если места в последнем ряду. Те, кто шли в первых с 1941-го по 1945-й, отдавая жизни за Родину, навсегда в памяти народа-победителя.

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