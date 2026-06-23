В Воронежской области после удара ВСУ объявили траур с 23 по 25 июня
Пять человек погибли в результате ракетной атаки ВСУ на город.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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В Воронежской области после удара ВСУ объявили траур с 23 по 25 июня. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«В связи с трагедией подписал Указ об объявлении с 23 по 25 июня дней траура в Воронежской области», — написал он в своем Telegram-канале.
Гусев отметил, что в течение этих трех дней на территории области будут приспущены государственные флаги. Также учреждениям культуры и телерадиокомпаниям было рекомендовано изменить содержание трансляций и отказаться от проведения развлекательных мероприятий.
«Призываю вас, дорогие земляки, почтить память жертв вчерашнего воздушного налета», — добавил он.
Удар по Воронежу был нанесен ВСУ вчера, 22 июня, в День памяти и скорби. Губернатор назвал это особым цинизмом со стороны врага.
В результате ракетного удара пять человек погибли. Десять многоквартирных и шесть частных домов были повреждены. Еще несколько десятков жителей обратились за медицинской помощью.
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