«Неоколониальные амбиции»: Путин высказался о «правилах» Запада

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 57 0

Президент подчеркнул, что Москва выступает за демократический мир, основанный на уважении и праве.

Путин назвал правила Запада неоколониализмом

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Путин назвал навязываемые Западом правила ширмой для неоколониализма

Владимир Путин заявил, что лозунг о «мире, основанном на правилах», скрывает неоколониальные амбиции и неуважение чужого суверенитета. Об этом говорится в обращении, зачитанном помощником президента Юрием Ушаковым на форуме «Примаковские чтения».

«Однако было нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты. Россию, как и очень многих в мире, такие „правила“ категорически не устраивают», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства отметил, что Москва последовательно выступает за иные, по-настоящему демократические основы миропорядка.

По его словам, они должны базироваться на обязательных для всех нормах международного права, непререкаемом авторитете Совета Безопасности ООН, а также на взаимном уважении и равенстве всех стран и свободе выбора ими собственных путей развития.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ Politico публиковать статью главы МИД Сергея Лаврова.

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