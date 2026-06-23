Потливость и потеря веса: скрытые сигналы, которые могут указывать на рак

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Очень важно не списывать проблемы со здоровьем исключительно на стресс и возраст.

Ночная потливость и потеря веса: признаки рака

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Онколог Фатьянова: ночная потливость и потеря веса могут быть скрытыми признаками рака

Хирург-онколог Анастасия Фатьянова перечислила «тихие» признаки, которые могут указывать на злокачественный процесс в организме. Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Если за несколько месяцев ушло больше пяти килограммов без диет, смены рациона и нагрузок — это тревожный звонок. А ночная потливость, при которой приходится менять одежду или постель, может сопровождать лимфомы и рак легкого», — пояснила Фатьянова.

Помимо этого, эксперт назвала другие «красные флаги»: постоянная слабость и быстрая утомляемость, долго держащаяся температура без инфекции, увеличенные лимфоузлы на шее или в паху, осиплость, стойкий кашель, кровь в моче, кале или мокроте, а также долго не заживающие ранки на коже и слизистых.

Онколог подчеркнула — каждый симптом по отдельности еще не указывает на рак. В большинстве случаев причины иные: от эндокринных сбоев до хронических инфекций. Но когда признаки наслаиваются или прогрессируют, откладывать визит к врачу нельзя.

Особая опасность — в привычке объяснять ухудшение самочувствия стрессом, переутомлением или возрастом. Между тем именно раннее выявление увеличивает шансы на успешное лечение в разы, напомнила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские ученые нашли способ повысить эффективность лечения агрессивного рака мозга.

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