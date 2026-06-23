ЕГЭ по истории на 100 баллов в этом году сдали 260 выпускников

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Результаты экзамена объявили на Всемирном конгрессе учителей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ЕГЭ

Российские выпускники в этом году лучше справились с ЕГЭ по истории. Вырос средний балл, а 260 недавних школьников и вовсе получили максимально возможные 100 баллов. Результаты единого госэкзамена объявили во время Всемирного конгресса учителей истории, который сегодня открылся в Москве.

К участникам обратился президент России Владимир Путин. Он заявил о важности донесения до школьников объективных и достоверных знаний. По словам президента, изучение прошлого своей Родины — одна из основ национальной идентичности. В Конгрессе участвуют педагоги со всей страны, а также иностранные спикеры из более чем 25 стран.

Средний балл по русскому языку в этом году вырос до 63,06. Экзамен сдавали почти 662 тысячи человек, около 376 тысяч получили 61 балл и выше. Средний балл по литературе составил 63,49, экзамен сдавали около 18 тысяч человек. Химию выбрали свыше 45 тысяч выпускников, средний балл — 58,69.

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