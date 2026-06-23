«Отказывался от воды и еды»: названа причина смерти Михаила Ножкина

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 87 0

Народного артиста РСФСР не стало 22 июня — в День памяти и скорби.

Причина смерти Михаила Ножкина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Михаил Ножкин умер из-за продолжительной болезни

Причиной смерти народного артиста РСФСР, исполнителя роли разведчика Павла Синицына, поэта и музыканта Михаила Ножкина стало тяжелое затяжное заболевание. Об этом сообщили родные артиста ТАСС.

«Продолжительная болезнь послужила причиной смерти, и человеку было 89 лет. Последние дни он отказывался и от воды, и от еды», —рассказали в семье усопшего.

Михаил Иванович ушел из жизни 22 июня. Дата совпала с Днем памяти и скорби. Сам актер навсегда вписал свое имя в летопись Победы. Его авторские песни «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия» стали частью народного генетического кода.

Некролог на смерть артиста опубликовало руководство Союза кинематографистов России.

«Михаил Иванович — автор гимна „Бессмертного полка“, его авторские песни стали истинно народными. Дорогой Михаил Иванович! Вы для нас навечно в Бессмертном полку, который навсегда символ Победы, нашей Победы!» — говорится в заявлении.

Всесоюзная слава пришла к актеру в 1968 году после фильма «Ошибка резидента», где он блестяще сыграл разведчика Павла Синицына.

Именно там впервые прозвучал шлягер «Я в весеннем лесу пил березовый сок…», мгновенно разлетевшийся по стране. Позже Ножкин снялся в таких киноэпопеях, как «Освобождение», «Хождение по мукам», «Судьба резидента» и «Юность Петра».

Свою личную жизнь актер, по собственному признанию, считал счастливой. Со своей единственной женой Ларисой Голубиной, которая была старше его на 17 лет, он прожил 45 лет.

«Мне в жизни очень повезло. Мы с женой прожили сорок пять лет. К несчастью, ее давно нет, но она была невероятно светлым человеком», — делился Ножкин.

В 1981 году у артиста родился внебрачный сын от актрисы Валентины Колосовой, с которой он встретился на съемках. Супруга скончалась в 2004-м, а через два года ушел из жизни и приемный сын Дмитрий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ушел из жизни заслуженный тренер СССР Виктор Кудрявцев.

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