У приехавшей из Таиланда россиянки выявили опасную тропическую инфекцию

В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза — опасной тропической инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в релизе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в стране разработана и применяется высокочувствительная тест-система, которая позволяет оперативно выявлять возбудителя.

Мелиоидоз (почвенная лихорадка) — особо опасная тропическая болезнь, заражение которой происходит через воду, пищу, при попадании бактерий на открытые раны или вдыхании зараженной пыли. Среди основных симптомов — высокая температура, мышечные боли, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея и абсцессы.

Тяжелое течение болезни нередко заканчивается летальным исходом.

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