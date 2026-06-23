«Я вернулась»: Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 50 0

В ближайшем будущем девушка приступит к съемкам полезного контента.

Чем будет заниматься Александра Митрошина после суда

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

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Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь с подписчиками

Блогер Александра Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь с подписчиками. Скандальная интернет-знаменитость на своей странице в социальной сети разместила пост, в котором поблагодарила тех, кто поддерживал ее в трудное время.

«Я вернулась. Меня не было в блоге почти 1,5 года, так как я была под следствием и находилась на домашнем аресте. Мне нельзя было пользоваться интернетом, звонить по телефону и выходить из квартиры», — написала Александра Митрошина, объяснив тем самым свое долгое отсутствие.

текстАлександра Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь с подписчиками. Instagram*/ alexandramitroshina

Блогер намерена вновь вернуться в медийное пространство. Митрошина отметила, что очень скучала по блогу и скоро снова приступит к съемкам контента. По словам девушки, все силы она направит на создание полезных подкастов.

«Хочу поблагодарить всех, благодаря кому все завершилось именно так: моего мужа семью друзей, адвокатов и команду сопровождения», — написала Александра Митрошина.

Ранее, 18 июня, Тверской суд Москвы признал блогера Александру Митрошину виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей и приговорил ее к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, ей назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Также было постановлено конфисковать в доход государства имущество блогера общей стоимостью 115 миллионов рублей.

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