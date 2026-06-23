«Последовательно»: Путин рассказал о модернизации ядерной триады и других войск

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 59 0

Президент также высказался о наращивании военных бюджетов других стран.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Путин: Россия последовательно модернизирует ядерную триаду и другие войска

Российская ядерная триада продолжает планово и последовательно модернизироваться. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

По словам главы государства, развитие стратегических ядерных сил остается одним из ключевых направлений обеспечения национальной безопасности. К тому же Путин отметил, что в рамках государственной программы вооружений обновляется ядерная триада, модернизируются сухопутные войска, а также растет боевой потенциал Воздушно-космических сил (ВКС) и Военно-морского флота (ВМФ) России.

«В соответствии с государственной программой вооружений последовательно модернизируется ядерная триада, сухопутные войска, растет боевой потенциал воздушно-космических сил и военно-морского флота», — сказал он.

Глава государства также заявил, что после начала специальной военной операции (СВО) многие виды вооружений российских войск получили качественное развитие. По его словам, боевую апробацию прошли более тысячи образцов вооружения и военной техники только в 2025 году.

В числе таких разработок Путин назвал беспилотники с улучшенными системами наведения, барражирующие боеприпасы, робототехнические комплексы разного назначения и другие образцы техники.

Помимо этого, глава государства подчеркнул, что между подразделениями на передовой и предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) налажен оперативный обмен информацией. Это, по словам Путина, помогает дорабатывать вооружение с учетом реального боевого опыта.

При этом президент отметил, что даже самые современные средства вооруженной борьбы не могут заменить мужество и профессионализм военных. Главной составляющей успеха в СВО он назвал воинские коллективы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Путин предупредил о новых угрозах и напомнил о ядерной триаде. Российский лидер говорил, что РФ ведет плановую работу по развитию вооруженных сил без втягивания в гонку вооружений. Тогда он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжат получать современные атомные подводные крейсеры для Военно-морского флота, а Воздушно-космические силы — новые и модернизированные стратегические бомбардировщики.

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