Камеры сбавили скорость: в ГАИ объяснили, почему их стало меньше

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Системы фиксации нарушений теперь чаще оставляют только там, где выше риск аварий.

Почему на дорогах стало меньше камер причина детали

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Камер на дорогах стало меньше из-за отключения части на модернизацию

Дорожные камеры в России стали реже фиксировать нарушения из-за изменения подхода к их использованию. Об этом порталу naavtotrasse.ru рассказал представитель ГАИ.

По словам собеседника издания, камеры теперь стараются размещать прежде всего на наиболее опасных участках дорог. Речь идет о пешеходных переходах, сложных перекрестках и местах, где часто происходят аварии.

На участках с более спокойной обстановкой комплексы фиксации могут отключать или убирать. Такой подход связан с тем, что приоритетом становится не количество камер, а их работа в зонах повышенного риска.

Еще одной причиной временного отключения может быть техническое состояние оборудования. Камерам периодически требуется обновление и модернизация, а этот процесс занимает время.

Во время таких работ комплекс может некоторое время не функционировать полностью. Иногда он продолжает фиксировать только отдельные нарушения, например превышение скорости.

Ситуация также отличается от региона к региону. В Московской области, Татарстане и Иркутской области число камер постепенно сокращается. При этом в Челябинской и Воронежской областях заметных изменений не произошло.

В Москве комплексы по-прежнему активно используют на участках с плотным движением. В столице камеры остаются важным инструментом контроля дорожной ситуации.

На решения регионов влияет и стоимость установки оборудования. Сейчас размещение новых комплексов стало сложнее и дороже, поэтому часть субъектов предпочитает направлять средства на другие проекты.

Иногда камера перестает работать из-за переноса на другое место. Такая процедура тоже требует времени, поэтому комплекс может быть отключен на несколько месяцев.

Если у водителя есть сомнения в законности установки камеры, он может обратиться в прокуратуру. В отдельных случаях это может стать основанием для обжалования штрафа.

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