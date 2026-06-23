Суд отказал дочери Градского в попытке лишить его вдову наследства

Наро-Фоминский городской суд Московской области отклонил иск Марии Градской, дочери народного артиста РФ Александра Градского, требовавшей признать вдову певца Марину Коташенко недостойной наследницей. Об этом 5-tv.ru рассказал сын артиста Даниил Градский.

В рамках разбирательства рассматривалась судьба колоссальной суммы в 100 миллионов рублей, включенной в наследственную массу. Даниил, принимавший участие в процессе в статусе третьего лица, подчеркнул, что точку в этом деле ставить рано. По его словам, вердикт суда первой инстанции обязательно будет оспорен.

Борьба за наследие мэтра отечественной музыки длится уже несколько лет.

В орбиту конфликта втянуты старшие дети Александра Градского — Даниил и Мария, его третья супруга Ольга Фартышева, а также овдовевшая Марина Коташенко с двумя сыновьями. Тяжбы сопровождались криминалом — на Коташенко было совершено вооруженное нападение.

По данным источника 5-tv.ru, трое злоумышленников инсценировали ДТП и под угрозами вынудили женщину отдать те самые 100 миллионов. Преступников удалось задержать, но деньги бесследно исчезли, что лишь усугубило раздор между родственниками. Даниил Градский утверждает, что именно вдова его отца забрала эти средства. Родные певца намерены биться до конца и дойти до Верховного суда.

Александр Градский скончался 28 ноября 2021 года. Ему было 72 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как уходил народный артист РФ Александр Градский.

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