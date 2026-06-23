Люся Чеботина рассказала, какие люди ее раздражают

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Артистка отметила, что хейтеры и маргиналы не вызывают у нее негативных эмоций.

Кто раздражает Люсю Чеботину

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Люся Чеботина рассказала, что ее раздражают непунктуальные люди

Певица Люся Чеботина в эфире ТВ-шоу на федеральном канале рассказала, какие люди ее раздражает.

На вопрос хозяев студии о самом раздражающем качестве в людях артистка, не раздумывая, ответила, что «нет людей, которые ее раздражают». Даже маргинальные и безработные личности, про которых специально уточнили импровизаторы, вызывают у Люси не негатив, а умиление.

И все же в профессиональном плане есть категория, к которой певица настроена скептически: речь про тех, кто все время опаздывает.

Певица также рассказала о своем отношении к хейту. Если раньше она остро реагировала на критику и даже плакала, то сейчас наступила стадия принятия. Чеботина сравнила себя с Мэрилин Монро и Людмилой Гурченко, отметив, что буллинг — это оборотная сторона славы.

Поговорили и про популярный интернет-запрос «Люся Чеботина мечтает быть как Прохор Шаляпин».

«Быть как Прохор Шаляпин — это значит не работать, лежать на Мальдивах и ни в чем себе не отказывать», — внесла ясность артистка .

Она также передала коллеге теплый привет.

«Прохор, на самом деле, очень хороший, классный, веселый парень, еще и талантливый. Мы тебя очень сильно любим».

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Люся Чеботина не знает причину ненависти к ней ее коллеги по сцене Любови Успенской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.77
0.33 84.59
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:29
Собянин вручил премии Москвы за передовые разработки в области медицины
16:20
Годы насилия: мать устраивала оргии на глазах у десятилетней дочери в Петербурге
16:15
Мир снова трясет: Ким Чен Ын высказался об опасных идеологиях
16:10
Суд отказал дочери Градского в попытке лишить его вдову наследства
15:41
Группа мужчин ворвались в детский лагерь «Таежный» в Тыве
15:37
Не прячем за телевизором: как усилить сигнал Wi-Fi

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
Месть на 26 миллионов: во Владимире мужчина сжег чужой внедорожник
Быт съел романтику: почему партнер не помогает с уборкой и как это исправить
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео