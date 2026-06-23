Группа мужчин ворвались в детский лагерь «Таежный» в Тыве

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 57 0

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Группа мужчин ворвались в детский лагерь «Таежный» в Тыве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Группа мужчин ворвалась в детский лагерь «Таежный» в Республике Тыва. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону в мессенджере МАКС.

Инцидент произошел 22 июня. По данным ведомства, в вечернее время суток группа неизвестных мужчин проникла на территорию детского лагеря. Молодые люди вели себя неадекватно и запугивали ребят.

После того, как злоумышленники скрылись с места происшествия, один из воспитанников обнаружил пропажу телефона. Он сообщил о случившемся родителям, которые, в свою очередь, обратились в дежурную часть.

Сотрудники полиции выехали в детский лагерь и осмотрели корпус. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту кражи мобильного телефона было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Личности мужчин, которые пробрались в детский лагерь, пока не установлены.

Ранее в другом детском лагере в Тыве — «Орленок» — произошел похожий случай. В корпус, где находилось 16 детей, ночью 21 июня пробрался 25-летний мужчина. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек начал избивать несовершеннолетних палкой. На шум сбежались сотрудники учреждения, которые скрутили дебошира до приезда полиции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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