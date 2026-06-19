«Тяжело отказаться от шоколада»: худеющая Агата Муцениеце о своих слабостях

Актриса Муцениеце не может похудеть после третьих родов из-за любви к шоколаду

Актриса Агата Муцениеце призналась, что не может вернуть свою идеальную форму из-за несоблюдения диеты. Спортом звезда занимается активно, но поменять пищевые привычки пока не удается. После третьих родов артистка выглядит отлично, о чем ей и сообщил корреспондент 5-tv.ru на премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение». Но комплименты не смягчают ее в стремлении похудеть.

«Спасибо, конечно, большое, но еще долгий путь впереди до потрясающей формы. Ничего не делаю, хожу в спортзал, но с питанием пока не получается. Тяжело отказаться от шоколада и капучино», — сказала Муцениеце.

Актриса пришла на мероприятие с мужем-аккордеонистом Петром Дрангой. Полгода назад они стали родителями девочки, которую назвали Верой. Кроме того, у Муцениеце двое детей-подростков от бывшего мужа Павла Прилучного — Мия и Тимофей. По словам многодетной мамы, работа над собой, творческие проекты и дети — огромная нагрузка, и сейчас она просто «ничего не успевает».

Зато супруг, который был явно недоволен расспросами о личной жизни, заявил, что «успевает все». Прекратив таким образом неприятный ему диалог с журналистом. На той же премии в беседе с прессой он несколько раз прерывал неугодные вопросы и ответы благоверной. Агата реагировала на это улыбкой и смиренным молчанием.

Ранее актриса делилась с подписчиками успехами в процессе восстановления формы. Она опубликовала видео из спортзала и продемонстрировала фигуру, которой позавидовали бы многие мамы полугодовалых малышей. Как отметила Муцениеце, с 61 килограмма она уже похудела до 59,5. До цели в 55 килограммов осталось совсем немного. Артистка постепенно увеличивает физическую нагрузку и возвращается к привычному режиму тренировок.

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