Семилетний ребенок утонул в Иртыше, пока взрослые отвлеклись
Следователи выяснили, что мальчик нырнул и не смог вынырнуть.
Фото: Жбанков Михаил/ТАСС
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В Омске на реке Иртыш утонул семилетний мальчик, отдыхавший у воды в компании других детей под присмотром взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.
Трагедия разыгралась в тот момент, когда сопровождающие буквально на минуту потеряли бдительность. Ребенок зашел в воду, нырнул, но самостоятельно выбраться на поверхность уже не сумел.
Сейчас следователи устанавливают всю цепочку событий, приведших к гибели.
По факту случившегося Следственным комитетом Российской Федерации уже возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить, каким образом взрослые могли допустить беду на глазах у отдыхающих.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Батайске трехлетний ребенок трагически погиб в открытом бассейне аквапарка, после чего Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если это повлекло по неосторожности смерть человека.
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