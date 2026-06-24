Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и СВЧ-оружия

Пентагон впервые на высшем уровне испытал лазерное и микроволновое оружие. Руководство оборонного ведомства лично наблюдало за тестированием перспективных образцов, сообщил Axios.

«Министр войны (США — Прим. ред.) Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — заявили авторы публикации.

В проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год заложили более двух миллиардов долларов на исследования и разработки в области «оружия будущего». Его расценивают, как достаточно дешевое средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При этом пока боевые лазеры и микроволновые пушки не получили массового распространения в войсках.

Среди прочих образцов на испытаниях продемонстрировали мобильную систему LOCUST от компании AeroVironment. Оружие создает луч направленной энергии мощностью 20 киловатт. Ранее при помощи LOCUST, установленного на палубе авианосца «Джордж Буш» удалось успешно сбить несколько БПЛА.

Ранее Пит Хегсет заявил, что США не намерены распылять ресурсы на страны Европейского союза.

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