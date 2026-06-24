Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и СВЧ-оружия

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

На тестировании образцов присутствовали министр войны США и технический директор оборонного ведомства.

Как Пентагон проводит испытания лазерного оружия в США

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пентагон впервые на высшем уровне испытал лазерное и микроволновое оружие. Руководство оборонного ведомства лично наблюдало за тестированием перспективных образцов, сообщил Axios.

«Министр войны (США — Прим. ред.) Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико», — заявили авторы публикации.

В проект бюджета Пентагона на 2027 финансовый год заложили более двух миллиардов долларов на исследования и разработки в области «оружия будущего». Его расценивают, как достаточно дешевое средство борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При этом пока боевые лазеры и микроволновые пушки не получили массового распространения в войсках.

Среди прочих образцов на испытаниях продемонстрировали мобильную систему LOCUST от компании AeroVironment. Оружие создает луч направленной энергии мощностью 20 киловатт. Ранее при помощи LOCUST, установленного на палубе авианосца «Джордж Буш» удалось успешно сбить несколько БПЛА.

Ранее Пит Хегсет заявил, что США не намерены распылять ресурсы на страны Европейского союза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:15
Сердце останавливалось 5 раз: врачи спасли жизнь 51-летней жительнице Читы
11:08
«Абсолютный успех»: нашумевший американский «Золотой купол» впервые испытали
10:59
Входящий в ОМС России список услуг был расширен
10:55
ФСБ РФ изъяла 301 единицу незаконного огнестрельного оружия с апреля по май 2026
10:46
Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и СВЧ-оружия
10:37
Пособника телефонных мошенников задержали в Петербурге

Сейчас читают

Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня
Летом искать работу может быть выгоднее, чем осенью
Не уши и не шея: на какие зоны люди забывают наносить солнцезащитный крем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео