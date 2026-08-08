Банки РФ начнут блокировать переводы при обнаружении вирусов на устройстве

Депутат Аксаков: с 1 марта расширятся критерии блокировки денежных переводов

Российские банки с 1 марта ужесточат правила контроля за денежными переводами. Теперь, если на смартфоне или компьютере пользователя будет выявлено вредоносное программное обеспечение, провести платеж не удастся. Об этом журналистам РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат сослался на вступающий в силу с 1 марта закон, который расширяет список индикаторов, указывающих на потенциально недобросовестные операции. Речь идет не только о банках, но и о телекоммуникационных компаниях и операторах, участвующих в денежных переводах.

«Если на устройстве обнаружат наличие вредоносного программного кода, операторы по переводу средств должны проверить сразу и остановить транзакцию», — пояснил Аксаков.

После блокировки платежа банк свяжется с клиентом для подтверждения легитимности операции. При этом для сканирования устройств на наличие вирусов финансовые организации должны получить предварительное согласие пользователя. Для этого компаниям предстоит до 1 сентября 2027 года обновить договоры с действующими клиентами.

С января текущего года в России действует перечень из 12 маркеров, сигнализирующих о возможном переводе без добровольного согласия владельца счета либо под воздействием злоумышленников. В их числе операции через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тысяч рублей, если деньги сперва перечисляются на счет в другом банке, а затем в течение суток переводятся третьему лицу. Также в список включены попытки внесения наличных на чужой счет с использованием цифровой карты через банкомат.

Ранее 5-tv.ru предупреждал: необходимо заранее изучать условия банков, чтобы избежать комиссий при переводах. Так, через СБП можно бесплатно перевести до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами и до 100 тысяч рублей другому человеку. При превышении лимита комиссия составит не более 0,5% от суммы, но не превысит 1,5 тысячи рублей. Однако некоторые финорганизации самостоятельно устанавливают пороги по переводам.

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