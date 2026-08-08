Сын Усольцевой раскрыл, какая версия исчезновения семьи самая правдоподобная
Последняя масштабная поисковая операция не принесла никаких результатов.
Фото: ВКонтакте /Ирина Усольцева/mu30042016
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Сын Усольцевой заявил, что придерживается версии о побеге семьи
Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов придерживается версии о побеге семьи. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По его словам, со временем он перестал верить в то, что родственники все еще находятся в лесу и им нужна помощь.
«Был уверен, что они все еще в лесу и им нужна помощь. Но со временем я стал придерживаться версии о побеге, и в нее мне хочется верить больше», — сказал Баталов, отметив, что о датах новых поисков до сих пор нет информации.
За время масштабный поисков, последняя фаза которых пришлась на июнь 2026 года, спасатели обнаружили лишь машину Усольцевых с документами и деньгами, а также обломок чужой треккинговой палки. Следов семьи так и не нашли.
Семья Усольцевых — Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь Арина - исчезла 28 сентября 2025 года во время похода к горе Буратинка у поселка Кутурчин в Красноярском крае. Последний раз семью видели на тропе после ночевки на базе «Геосфера» с большими рюкзаками. С ними была их собака породы корги.
В октябре прошлого года в поисковой операции участвовали около 1,5 тысячи человек, включая спасателей МВД, сотрудников Следственного комитета, волонтеров, охотников и рыбаков.
Как ранее писал 5-tv.ru, активы пропавшего главы семьи оцениваются в 700 миллионов рублей: около 100 миллионов на счетах, половина завода «Полиинвест» по производству краски, а также ценные бумаги, недвижимость и автомобиль. Вполне вероятно, что в скором времени суд признает Усольцевых погибшими, и тогда встанет вопрос о наследстве. Кому оно достанется?
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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