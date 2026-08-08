Каждый день на всех парковках: в Петербурге рекламные прицепы мешают водителям

Жители спальных районов Петербурга объявили войну рекламным прицепам на парковках. Люди недовольны тем, что места на стоянках занимают коммерсанты. В интернет-чатах они прямо советуют им страховать свой транспорт — к примеру, от внезапного самовозгорания.

В свою очередь представители рекламных агентств уверяют, что никаких норм они не нарушают. В ситуации разбиралась корреспондент «Известий» Эльмира Минбаева.

Такой способ продвигать свои услуги для предпринимателей Петербурга уже не новый. Прицеп с рекламным баннером просто оставляют на парковке на несколько дней, а то и недель. Но если для пешеходов это может быть интересной и даже полезной информацией, то для автомобилистов — сплошные неудобства. Прицеп загораживает обзор для въезда и выезда. Не говоря уже о том, что занимает парковочные места, на которых могли бы стоять машины.

Эту проблему автомобилисты Северной столицы поднимают не впервые. Говорят, что такие рекламные прицепы появились уже практически во всех районах города

«Каждый день практически на всех парковках. Приезжаешь иногда — вход здесь, грубо говоря, а приходится ехать аж за полкилометра», — рассказал житель Петербурга Андрей Васильев.

«Когда приезжаешь, особенно в хорошую погоду с детьми, некуда поставить личный автомобиль. Для меня данная реклама — это как антиреклама», — поделился другой местный житель Илья Игнатьев.

Иногда на одной парковке можно встретить сразу несколько таких прицепов. А периодически появляются целые цепочки — практически рекламные автоколонны. Но как раз функцию автоколонны они не выполняют. И именно это является нарушением федерального закона о рекламе, говорят в городском комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

«Если транспортное средство с размещенным на нем рекламным носителем регулярно используется исключительно для целей распространения рекламы или припарковано на одном месте в технически неисправном состоянии (например, без колес) либо находится на парковке без передвижения в течение длительного времени (например, нескольких недель), использование транспортного средства таким образом может рассматриваться как нарушение Федерального закона «О рекламе», — сообщили в ведомстве.

Впрочем, точной расшифровки, что считать технической неисправностью, в законе нет. Выписывая штрафы, сотрудники ГИБДД ориентируются на субъективные признаки: нет колес, габаритных огней, госзнаков. Что такое «длительное время» — тоже не понятно.

«На сегодняшний день мы можем ориентироваться только на сложившуюся судебную практику. Практика Федеральной антимонопольной службы, которая рассматривает в качестве длительной стоянки для цели размещения рекламы срок в несколько недель — месяц», — сказал автоюрист Игорь Стремоусов.

И именно эту лазейку используют рекламные агентства, размещающие такие прицепы.

«Разрешения мы не получаем, делаем все от физлица. Если какие-то штрафы предусмотрены, мы их платим, соответственно, берем все эти нюансы на себя, заказчиков не беспокоим. Стараемся максимально лояльно подобрать место, чтобы всем угодить, то есть никому не мешать. Как здесь — на краю парковки», — рассказал руководитель рекламного агентства Илья Вихров.

В администрацию Петербурга жалобы на рекламные прицепы поступают все чаще. И кроме того, что они создают неудобства и помехи, есть еще одна претензия — это некрасиво и искажает архитектурный облик города. А это для Северной столицы едва ли не самое важное.

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