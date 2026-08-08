Александр Овечкин наградил победителей турнира ОвиCUP

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 154 0

Турнир, который носит имя российского хоккеиста, проводится с 2018 года.

Фото, видео: Белкин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин наградил победителей Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP) среди детских команд до 12 лет. Кадры с церемонии награждения публикует 5-tv.ru.

Обладателями трофея стали юные хоккеисты московского «Спартака». В финальном матче команда обыграла «Локомотив» со счетом 4:0 и во второй раз в истории выиграла турнир. Ранее «Спартак» становился победителем Кубка Овечкина в 2024 году.

Александр Овечкин вручил спортсменам главный трофей соревнований, а также отдельно отметил игроков разных команд в индивидуальных номинациях. Награды получили лучшие участники турнира, среди которых «Лучший нападающий», «Лучший снайпер» и «Лучший вратарь». Хоккеист также обратился к юным спортсменам с напутственными словами.

«Хочу сказать всем ребятам, которые принимали участие: работайте, слушайтесь родителей, слушайтесь ваших тренеров, и все получится», — заявил он.

Кубок Александра Овечкина (ОвиCUP) проводится в Московской области с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В восьмом розыгрыше турнира приняли участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России.

На «Арене Мытищи» 8 августа также прошел звездный Гала-матч в рамках Кубка Александра Овечкина. Капитанами команд стали Александр Овечкин и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Основное время встречи завершилось со счетом 8:8.

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