Путин напутствовал выпускников военных вузов перед началом службы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 30 0

Президент отметил важность мужества и ответственности в профессии.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов и пожелал им успехов в дальнейшей службе.

Во встрече приняли участие представители учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Глава государства поздравил молодых специалистов с завершением обучения и отметил, что выбранная ими профессия требует высокой ответственности, мужества и готовности выполнять сложные задачи.

«Удачи вам! С Богом!» — сказал Путин.

По его словам, служба в силовых структурах связана с защитой интересов государства и безопасностью граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о наличии на Западе политических сил, выступающих за восстановление диалога с Россией. По его словам, на фоне этого снижается поддержка сторонников жесткой линии в отношении Москвы.

Глава государства отметил, что в ряде стран наблюдается ослабление влияния политических объединений, ориентированных на дальнейшее усиление напряженности с Россией.

В качестве примера он привел Германию, где, как утверждает Путин, фиксируется сокращение поддержки таких сил.

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Путин напутствовал выпускников военных вузов перед началом службы

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