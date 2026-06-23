«Стая кошек облизала»: поклонники раскритиковали новый образ Волочковой

Пользователи Сети раскритиковали новый имидж Анастасии Волочковой

Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова показала новый образ в социальных сетях, однако он вызвал неоднозначную реакцию у пользователей Сети. Некоторые подписчики раскритиковали смену имиджа, сравнив прическу артистки с результатом после «стайки кошек».

На кадрах 50-летняя бывшая прима Большого театра предстала с ультракороткой стрижкой и волосами каштанового оттенка. Образ дополнили черный облегающий лонгслив и макияж в нюдовых тонах.

Фото: Instagram*/volochkova_art

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков. Часть пользователей положительно оценила преображение Волочковой, отметив, что новый стиль ей подходит.

«Как же вам идет этот образ, шикарная женщина», «Офигенный образ! Удивительно, как ей идет», «Шикарная», «Очень стильно, просто бомба», «Настя шикарна в этом образе», — заявили они.

Однако другие комментаторы высказали критику и обратили внимание на необычную прическу.

«Ее как будто стая кошек облизала», — написали некоторые пользователи в комментариях.

Сама Волочкова подписала публикацию фразой «Такая как есть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова призналась в тоске по бизнесмену Сулейману Керимову. При этом балерина отметила, что не планирует возобновлять отношения с бывшим избранником.

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