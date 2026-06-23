Предупрежден — вооружен: актриса Анна Хилькевич учит детей бороться с буллингом
Наследницы артистки посещают тренинги по безопасности.
Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Анна Хилькевич отправила детей на тренинги безопасности для борьбы с буллингом
Актриса Анна Хилькевич решила отправить своих детей на специальные тренинги, в ходе которых их учат действовать в сложных и опасных ситуациях. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большой закрытой летней вечеринке VOICE INFLUENCER AWARDS 2026.
По словам артистки, такие занятия нужны не только после серьезных инцидентов, но и для профилактики. На тренингах детям объясняют, как вести себя при буллинге, конфликтах и в местах массового скопления людей.
«На этих тренингах обучают детей, как вести себя в разных сложных ситуациях жизненных. Начиная от буллинга, заканчивая поведением в местах массового скопления людей», — рассказала Хилькевич.
Примечательно, что у Хилькевич трое дочерей — Арианна, Анна-Мария и Оливия. Наследницы актрисы родились в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Старшей из девочек артистке десять лет.
Ранее, сообщал 5-tv.ru, Хилькевич рассказала, как успешно совместить карьеру и материнство.
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