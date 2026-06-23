Предупрежден — вооружен: актриса Анна Хилькевич учит детей бороться с буллингом

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 7 0

Наследницы артистки посещают тренинги по безопасности.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анна Хилькевич отправила детей на тренинги безопасности для борьбы с буллингом

Актриса Анна Хилькевич решила отправить своих детей на специальные тренинги, в ходе которых их учат действовать в сложных и опасных ситуациях. Об этом она сообщила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большой закрытой летней вечеринке VOICE INFLUENCER AWARDS 2026.

По словам артистки, такие занятия нужны не только после серьезных инцидентов, но и для профилактики. На тренингах детям объясняют, как вести себя при буллинге, конфликтах и в местах массового скопления людей.

«На этих тренингах обучают детей, как вести себя в разных сложных ситуациях жизненных. Начиная от буллинга, заканчивая поведением в местах массового скопления людей», — рассказала Хилькевич.

Примечательно, что у Хилькевич трое дочерей — Арианна, Анна-Мария и Оливия. Наследницы актрисы родились в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. Старшей из девочек артистке десять лет.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Хилькевич рассказала, как успешно совместить карьеру и материнство.

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