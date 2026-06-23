Быстрый минус: резкое похудение может сместить почки

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 9 0

Стремительная потеря веса связана с рядом рисков для организма.

К чему может привести резкое похудение

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач Врублевский: Резкое похудение может привести к смещению почек

Резкое снижение массы тела способно привести к ряду негативных последствий, включая смещение почек. Об этом Газета.ру сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский.

По его словам, при быстром снижении веса организм может терять мышечную ткань, сталкиваться со снижением иммунной защиты, нарушением водно-электролитного баланса и ухудшением психоэмоционального состояния. Отдельно он отметил риск «блуждающей почки» — состояния, при котором орган смещается из-за уменьшения жировой прослойки, удерживающей его в нормальном положении.

«Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от одного до шести месяцев», — уточнил врач.

Специалист также разделил причины потери веса на преднамеренные и непреднамеренные. Во втором случае требуется исключить заболевания эндокринной и пищеварительной систем и пройти медицинское обследование.

При намеренном снижении веса важно заранее оценивать необходимость таких изменений.

«В первом случае сначала нужно определить, является ли снижение массы тела необходимым, так как в случае некоторых психических расстройств пациенты начинают снижать массу тела даже при нормальной массе тела, что приводит к истощению и нарушению физического здоровья. В данной ситуации рекомендуется обращение к психологу, психотерапевту и психиатру», — пояснил доктор.

Ранее 5-tv.ru писал о причинах, по которым грудь может преждевременно потерять форму. Полностью предотвратить возрастные изменения нельзя, однако специалисты порекомендовали соблюдать ряд простых правил.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:48
Прячет живот? В Сети появились фото молодой жены Егора Бероева в интересном наряде
23:31
Старейшая пивоварня Германии подала заявление о банкротстве
23:23
Трехлетний ребенок утонул в открытом бассейне аквапарка в Ростовской области
23:01
Высотный рекорд: Алина Пекова вошла в Книгу Гиннесса среди альпинисток
22:55
Звезда «Реальных пацанов» Селиванов рассказал о «покушении» возлюбленной
22:52
Путин напутствовал выпускников военных вузов перед началом службы

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
«Стая кошек облизала»: поклонники раскритиковали новый образ Волочковой
Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео