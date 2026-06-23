Быстрый минус: резкое похудение может сместить почки

Врач Врублевский: Резкое похудение может привести к смещению почек

Резкое снижение массы тела способно привести к ряду негативных последствий, включая смещение почек. Об этом Газета.ру сообщил ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Александр Врублевский.

По его словам, при быстром снижении веса организм может терять мышечную ткань, сталкиваться со снижением иммунной защиты, нарушением водно-электролитного баланса и ухудшением психоэмоционального состояния. Отдельно он отметил риск «блуждающей почки» — состояния, при котором орган смещается из-за уменьшения жировой прослойки, удерживающей его в нормальном положении.

«Клинически значимым считается снижение массы тела более чем на 5% от исходного значения за период от одного до шести месяцев», — уточнил врач.

Специалист также разделил причины потери веса на преднамеренные и непреднамеренные. Во втором случае требуется исключить заболевания эндокринной и пищеварительной систем и пройти медицинское обследование.

При намеренном снижении веса важно заранее оценивать необходимость таких изменений.

«В первом случае сначала нужно определить, является ли снижение массы тела необходимым, так как в случае некоторых психических расстройств пациенты начинают снижать массу тела даже при нормальной массе тела, что приводит к истощению и нарушению физического здоровья. В данной ситуации рекомендуется обращение к психологу, психотерапевту и психиатру», — пояснил доктор.

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