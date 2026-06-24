Мошенники резко активизировали один тип атак: никто не сможет уснуть

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 39 0

Они возросли до 45%.

Какие мошеннические схемы самые распространенные в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Аналитики SBA: мошенники активизировали фишинговые атаки от лица госорганов

Мошенники резко активизировали фишинговые атаки от лица госорганов. Об этом Lenta.ru рассказали аналитики Smart Business Alert (SBA).

С начала 2026 года аферисты создавали в среднем 30 поддельных ресурсов государственных ведомств ежемесячно, но в апреле и мае был зафиксирован резкий рост: количество фишинговых сайтов увеличилось на 36% и 45% соответственно по сравнению со средним показателем.

Эксперты связывают эту тенденцию с отработкой новых атак, имитирующих деятельность регуляторов, Роскомнадзора, Минцифры и Росфинмониторинга.

Среди распространенных схем — проверка безопасности учетных записей через ложные Госуслуги, верификация в мессенджерах на поддельных порталах и фиктивные запросы на доступ к базам данных для выявления утечек персональных сведений.

Эти ресурсы служат инструментом социальной инженерии: они собирают логины, номера телефонов и СМС-коды, а также создают видимость официальности перед последующим контактом мошенников.

Особое внимание уделяется фейковым базам данных госслужащих, которые выдают за официальные реестры. Такие страницы часто выполнены непрофессионально: содержат опечатки, дубликаты контактов и противоречия между заявленным содержанием и реальностью.

По мнению специалистов, использование образа государства повышает доверие жертв и снижает их бдительность.

«Такие сайты не всегда нужны для прямой кражи данных — часто они используются как вспомогательный элемент мошеннической схемы и помогают убедить жертву в официальности происходящего», — подчеркнул руководитель сервиса SBA Сергей Трухачев.

Как ранее писал 5-tv.ru, мошенники стали предлагать «страховые выплаты» отслужившим в армии, которые якобы им положены, но взамен просят уточнить данные личных документов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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