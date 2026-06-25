Новый театр не принимает? Волкова перенесла операцию после жуткого стресса

Актриса Екатерина Волкова перенесла операцию после месяца работы в Театре сатиры

Актриса Екатерина Волкова после скандального увольнения из Театра комедии на протяжении месяца пытается влиться в новый коллектив Театра сатиры. Об этом она рассказала в интервью журналу «Антенна-Телесемь».

По словам звезды сериала «Воронины», другие артисты воспринимают ее как конкурента, что вполне объяснимо. Однако стресс дал о себе знать: актриса заявила, что ей пришлось обратиться к врачам за серьезной помощью. Дело обернулось операцией, хотя деталей Екатерина не раскрывает.

«Недавно у меня была небольшая операция, и мне тоже сказали, что все от стресса», — поделилась она.

Об увольнении из Театра комедии, в котором Волкова отслужила десять лет, она рассказала лишь через месяц после инцидента. Неожиданно для самой актрисы сразу после скандала посыпались предложения из других театров.

«Сама до сих пор не могу понять, отпустила я ситуацию или нет, но я про нее забыла. <…> Точно могу сказать одно: после этого абсурдного увольнения мне поступило столько предложений, сколько не приходило ранее, пока я десять лет работала в Театре комедии. Все знали, что актеры там заняты по полной, звать бесполезно, а когда стало известно о моем уходе, предложения так посыпались, что не успевала рассматривать», — рассказала Волкова.

Она также отметила, что возраст действительно мог стать поводом для увольнения, а также ее прямолинейность. По словам актрисы, она никогда не заискивала перед руководством и говорила честно, если ее что-то не устраивало. Например, устаревший, по меркам Волковой, спектакль, который ей совершенно был не интересен.

Однако эту главу своей жизни, связанную с Театром комедии, она оставила в прошлом. Теперь же Екатерина желает на новом месте выстроить хорошие взаимотношения с коллегами.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в конце мая Екатерина Волкова уже пережила операцию по удалению опухоли в щитовидной железе. Проблему выявили случайно, болезнь протекала бессимптомно.

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