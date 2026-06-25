Военнослужащие расчета ЗРК «Бук-М3» группировки войск «Центр» на Добропольском направлении специальной военной операции уничтожили более 40 воздушных целей, включая управляемые авиационные бомбы и реактивные снаряды HIMARS.

Комплекс обеспечивает оперативное поражение целей на дистанциях до 70 км, действуя круглосуточно. Высокая мобильность и профессионализм расчета позволяют надежно защищать позиции и тыловые районы от воздушных атак.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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