Еще одна головная боль: как мошенники обманывают выпускников после ЕГЭ

Это очередная история с поддельными письмами, которые, зачастую, вызывают доверие у школьников.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Сенатор Шейкин: мошенники создают поддельные сайты проверки баллов ЕГЭ и ОГЭ
После проведения ЕГЭ и ОГЭ мошенники активизируются, используя новые схемы обмана. Они обманывают российских школьников с помощью фейковых сайтов для проверки результатов экзаменов и подачи апелляции. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.
По словам депутата, злоумышленники также рекламируют услуги по повышению результатов, организации пересдачи через «нужных людей» или рассылают уведомления с требованием подтвердить зачисление в учебное заведение через сомнительные ссылки.
Сенатор уточнил, что такие письма часто выглядят так, как будто они пришли от приемной комиссии вуза или колледжа, что зачастую провоцирует у выпускников ложное чувство доверия.
Он отметил, что мошенники могут предлагать «настоящие ответы», «сливы с Дальнего Востока» и онлайн-подсказки, что на самом деле является обманом и может привести к негативным последствиям.
Шейкин посоветовал не переходить по ссылкам из мессенджеров и писем, не передавать свои паспортные данные, СНИЛС и коды и смс третьим лицам, а также не поддаваться на уловки о «гарантированной помощи» во время экзаменов.
«Все, что связано с экзаменами, апелляциями, пересдачами и поступлением, нужно проверять только через официальные каналы: школу, региональный центр обработки информации, сайт вуза или личный кабинет абитуриента», — подчеркнул политик.
Как ранее писал 5-tv.ru, летом мошенники особенно активно используют сезоны темы для обмана дачников. Среди популярных схем — фейковая аренда дома с привлекательными фото и низкой ценой.
После перевода денег за «бронь» аферисты исчезают. Еще одна уловка — продажа участков, где продавцы торопят с авансом, скрывая при этом юридические проблемы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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