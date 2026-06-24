Спокойствие только снится: геомагнитный прогноз на 24 июня

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 2 391 0

Снижение геомагнитного фона ожидается только в июле.

Магнитные бури 24 июня 2026 — влияние на Землю и на людей

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Магнитные бури

Лаборатории солнечной активности: геомагнитная обстановка стабилизируется в июле

Геомагнитная обстановка в космосе по-прежнему останется напряженной. После кратковременной стабилизации Земля 24 июня снова ощутит на себе возбуждение магнитного поля. Подробнее о космической погоде, солнечных угрозах и рекомендациях для метеозависимых рассказало издание URA.RU.

Как отметили ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, текущий индекс солнечной активности составляет 5,7 балла. Несмотря на относительное затишье на Солнце, ранее сформированные потоки солнечного ветра по-прежнему оказывают влияние на магнитное поле Земли.

Магнитная буря 24 июня 2026

В среду, 24 июня, геомагнитная обстановка обещает быть нестабильной — вероятность всплеска солнечной активности составляет 36%, что очень ощутимо для метеозависимых людей.

Прогнозируемый индекс Ap достигнет значения 12, что соответствует умеренно повышенному уровню геомагнитной активности. Кроме того, возможны бури уровня G1, а в отдельные периоды — усиление колебаний магнитного поля.

Геомагнитная передышка ожидает россиян в июле, но до этого, 24 и 25 июня, космос еще немного привнесет магнитной активности.

Как магнитные бури сказываются на самочувствии

Влияние магнитных бурь на организм зависит от состояния здоровья человека. Люди с крепким иммунитетом практически не ощущают геомагнитных колебаний, в то время как для пациентов с хроническими заболеваниями или ослабленным здоровьем такие периоды могут стать серьезным стрессом.

В первую очередь на изменения реагируют нервная и сердечно-сосудистая системы. Это проявляется в виде головных болей, раздражительности, скачков давления и головокружения из-за влияния на биоритмы. Кроме того, замедляется кровоток в мелких сосудах и снижается выработка мелатонина.

Наибольшему риску подвержены пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов мозга, а также те, кто ранее перенес инфаркт или инсульт.

Пожилым людям и пациентам с несколькими диагнозами в период бурь необходимо сохранять спокойствие, избегать физических перегрузок и больше бывать на свежем воздухе.

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