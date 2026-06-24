Су-34 успешно атаковал личный состав и опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Андрей Черненко
Андрей Черненко 33 0

Экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Фото, видео: © РИА Новости/Валентин Капустин; Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 успешно атаковал личный состав и опорный пункт Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки «Южная».

Атака была проведена с использованием авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), по заранее заданным координатам.

После получения подтверждения от разведывательных служб об успешном поражении цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

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