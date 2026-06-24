«Дань моде»: эксперт о связи между возрастом и ношением сумки на одном плече

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 34 0

Женщины более старшего возраста чаще выбирают удобство по сравнению с молодежью.

Сумку через плечо носят только взрослые женщины или нет

Фото: 5-tv.ru

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Травматолог Беляков опроверг завирусившуюся теорию о способе ношения сумки

Травматолог-ортопед Дмитрий Беляков опроверг связь между манерой ношения сумки на одном плече и возрастом женщины, после того, как многие пользователи сочли эту теорию стопроцентно работающей. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, носить сумку на одном плече или на сгибе локтя — это соблюдение моды, которая пошла из Франции и Италии.

Как объяснил травматолог, тяжелая сумка неизбежно вызывает перекос позвоночного столба. В будущем происходит заметная деформация в осанке: плечо со стороны груза становится выше, лопатка начинает работать интенсивнее, а боли в шее проявляются с противоположной стороны.

Врач отметил, что женщины более старшего возраста чаще выбирают удобство и носят сумку через плечо, нежели молодежь.

«Поэтому с точки зрения здоровья, конечно, лучше носить сумку на двух лямках и распределять нагрузку равномерно. <...> Но вообще, если разобраться, это никак не зависит от возраста. Это зависит исключительно от моды», — резюмировал эксперт.

Как ранее писал 5-tv.ru, согласно статистике, около 85% населения земного шара периодически страдает от боли в спине. И у каждого четвертого причина кроется в межпозвонковой грыже. Врачи раскрыли правила здоровой спины и красивой осанки.

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