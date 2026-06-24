Не вредны, а полезны: какие сорняки можно использовать в готовке

Эколог Ноздрина: крапиву, одуванчик и лопух можно и нужно использовать в готовке

Бесполезные на первый взгляд сорняки могут оказаться очень даже полезными, причем не только для домашних животных, но и для человека. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Татьяна Ноздрина.

Она отметила, что некоторые сорняки богаты витаминами, биологически активными веществами, минералами, поэтому могут быть использованы как для приготовления пищи, так и для лекарств.

Так, например, крапива двудомная — лидер по содержанию железа и витамина. Ее молодые побеги после тщательной обработки кипятком можно добавлять в супы, салаты и зеленые смузи. Также крапиву используют как кровоостанавливающее и общеукрепляющее средство.

В одуванчике лекарственном съедобны и полезны абсолютно все части. Из цветков варят удивительно вкусный «одуванчиковый мед», молодые листья добавляют в салаты, а из высушенных и обжаренных корней можно приготовить напиток, напоминающий кофе. Кроме того, одуванчик обладает желчегонным и мочегонным действием.

Корни лопуха большого (репейник) первого года жизни можно варить, жарить или запекать, поскольку они богаты инулином, а молодые листья можно смело добавлять в салаты. Также из корней делается репейное масло, которое невероятно полезно для волос.

Молодые листья и черешки сныти обыкновенной по вкусу напоминают морковь или петрушку. Их добавляют в супы, борщи, салаты или квасят на зиму как капусту.

Мать-и-мачеха ценится как отхаркивающее и противовоспалительное средство. Кроме того, ее молодые листья и соцветия отлично дополнят окрошку или станут основой для приготовления «зеленой икры» с творогом.

Молодые листья пастушьей сумки используют в салатах, супах и начинках для пирогов. В некоторых странах это растение даже выращивают как культурное.

Ужасный на первый взгляд сорняк пырей ползучий с мощным корневищем богат на полезные вещества. Из его очищенных корневищ готовят салаты, гарниры, каши и даже муку для выпечки.

Молодые листья сурепки и ярутки имеют пикантный, слегка острый вкус, очень напоминая привычную рукколу или горчицу. Хорошо подходят для салатов и супов, придавая им особый аромат.

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