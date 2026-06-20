На строительном рынке в Балашихе произошел крупный пожар

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 61 0

К тушению привлечены 51 человек и 16 единиц техники.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; МЧС РФ; 5-tv.ru

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На строительном рынке в Балашихе произошел крупный пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Московской области в мессенджере МАКС.

Спасатели локализовали возгорание, охватившее 1350 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены 51 человек и 16 единиц техники. Площадь возгорания превысила 1,3 тысячи квадратных метров. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в подмосковных Мытищах загорелся шестиэтажный хостел. Очаг возгорания располагался на втором этаже в одной из комнат. В результате инцидента пострадали четыре человека. Их оперативно доставили в больницы, где оказали необходимую помощь.

На момент пожара в здании на 900 койко-мест находилось почти 500 человек. Еще до приезда бригады пожарных и карет скорой многие самостоятельно эвакуировались из охваченного огнем хостела. Причины возгорания устанавливаются.

Прежде огнеборцы ликвидировали возгорание кровли ТЦ «Мега Белая Дача» в Подмосковье. Возгорание на объекте началось после попадания обломков украинского беспилотника. Экстренных служб оперативно локализовали огонь на площади 25 квадратных метров. О пострадавших информация не поступала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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